На Гонконг обрушился сильный тайфун

В Гонконге отменили занятия в школах из-за тайфуна «Компасу», обрушившегося на южную часть побережья специального административного района КНР.

Помимо этого, отменены торги на бирже и приостановлена работа большей части общественных учреждений.

Обсерватория Гонконга предупредила, что сильные дожди, вызванные тайфуном, могут спровоцировать затопление районов, находящихся в низине.

Власти ожидают, что тайфун постепенно начнет терять силу ко второй половине дня и, пройдя через северную часть Южно-Китайского моря, осядет во Вьетнаме.