ГлавнаяКИТАЙНа Гонконг обрушился сильный тайфун
КИТАЙ

На Гонконг обрушился сильный тайфун

Евгений Подольский

В Гонконге отменили занятия в школах из-за тайфуна «Компасу», обрушившегося на южную часть побережья специального административного района КНР.

Помимо этого, отменены торги на бирже и приостановлена работа большей части общественных учреждений.

Обсерватория Гонконга предупредила, что сильные дожди, вызванные тайфуном, могут спровоцировать затопление районов, находящихся в низине.

Власти ожидают, что тайфун постепенно начнет терять силу ко второй половине дня и, пройдя через северную часть Южно-Китайского моря, осядет во Вьетнаме.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияпандемияТалибанДжо Байденпогодаземлетрясениевакцина

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International