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КИТАЙ

У Гонконзі скасували заняття в школах через тайфун «Компас»

Євгеній Подольський

У Гонконзі скасували заняття в школах через тайфун «Компас», що обрушився на південну частину узбережжя спеціального адміністративного району КНР.

Крім цього, скасовані торги на біржі і припинена робота здебільшого громадських установ.

Обсерваторія Гонконгу попередила, що сильні дощі, викликані тайфуном, можуть спровокувати затоплення районів, що знаходяться в низині.

Влада очікує, що тайфун поступово почне втрачати силу до другої половини дня і, пройшовши через північну частину Південно-Китайського моря, осяде у В’єтнамі.

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