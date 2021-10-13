У Гонконзі скасували заняття в школах через тайфун «Компас», що обрушився на південну частину узбережжя спеціального адміністративного району КНР.

Крім цього, скасовані торги на біржі і припинена робота здебільшого громадських установ.

Обсерваторія Гонконгу попередила, що сильні дощі, викликані тайфуном, можуть спровокувати затоплення районів, що знаходяться в низині.

Влада очікує, що тайфун поступово почне втрачати силу до другої половини дня і, пройшовши через північну частину Південно-Китайського моря, осяде у В’єтнамі.