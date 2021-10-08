В результате сильного землетрясения в Пакистане погибли по меньшей мере 23 человека

В четверг рано утром мощное землетрясение обрушило по меньшей мере одну угольную шахту и десятки глинобитных домов на юго-западе Пакистана, в результате чего погибли по меньшей мере 23 человека, и число погибших продолжает расти. Еще по меньшей мере 200 человек получили ранения, сообщил один из чиновников.

По словам Сухаила Анвара Шахина, местного заместителя комиссара, ожидается, что число погибших еще возрастет, так как команды ведут поиски в отдаленном горном районе.

По меньшей мере четыре человека погибли, когда обрушилась угольная шахта, в которой они работали, сказал Шахин, ссылаясь на шахтеров в этом районе. Около 100 домов также обрушились, похоронив спящих жителей.

В одном случае мать погибла вместе с двумя маленькими сыновьями, когда обрушился их дом, сказал Вали Мухаммад, родственник. Неподалеку под обломками дома было найдено тело 8-летней девочки.

Эпицентр землетрясения магнитудой 5,9 находился примерно в 15 километрах (9 милях) к северо-северо-востоку от Харнаи в провинции Белуджистан, по данным Геологической службы США. Первоначальное значение силы землетрясения составило 5,7 балла. Оно произошло на глубине около 9 километров (5,5 мили) под поверхностью Земли; более мелкие землетрясения обычно вызывают больше разрушений.

В районе, расположенном примерно в 100 километрах (60 миль) от Кветты, столицы провинции, находятся угольные шахты, поэтому Шахин опасается, что число погибших может возрасти. Удар был нанесен рано утром, когда десятки шахтеров уже были на работе, сказал он.

Пакистанские военные были направлены в район землетрясения, чтобы по воздуху доставить десятки раненых с горных вершин. По меньшей мере девять человек с тяжелыми ранениями были доставлены в провинциальную больницу в Кветте. В горы прибыли поисково-спасательные группы, говорится в заявлении армии.

Возросло беспокойство по поводу десятков шахтеров, которые могут оказаться в ловушке. Дома лежали в кучах грязи и соломы. Жителей небольших горных деревень видели ошеломленными, бродящими среди обломков.

«Женщины, дети, все бегали туда-сюда», — сказал житель Гулам Хан. «Мы были напуганы и не знали, что делать».

Вскоре прибыли машины скорой помощи, чтобы доставить раненых в больницу в Харнаи.

Врачи оказывали помощь пациентам за пределами больницы, так как афтершоки магнитудой 4,6 продолжались до утра. Дети с окровавленными повязками лежали на носилках возле больницы, пока машины скорой помощи привозили новых раненых.

«На данный момент мы оказали помощь более чем 200 пострадавшим», — сказал Манзур Ахмед, главный врач районной больницы Харнаи. По его словам, небольшое сельское учреждение было загружено до предела. Туда было доставлено до 15 тел.

К началу дня в четверг похороны проходили в небольших деревнях, расположенных на склоне горы.

Большинство населения в этом районе живет в прожженных солнцем глинобитных домах, многие из которых обрушились. Спасательные работы ведутся, но Шахин сказал, что на то, чтобы добраться до многих наиболее пострадавших районов, уйдут часы.

По словам очевидцев, жители района кутаются в одеяла от холода и сидят на обочине дороги, ожидая, когда стихнут подземные толчки и прибудет помощь.

Район отдаленный, и уже осенью ночные температуры стали прохладными.

Юго-западный Белуджистан Пакистана находится в сейсмически активном регионе, по данным провинциального управления по борьбе со стихийными бедствиями. Самое сильное землетрясение, произошедшее в 1935 году, разрушило столицу провинции Белуджистан и унесло жизни более 35 000 человек. С тех пор десятки землетрясений сотрясали эту провинцию, наименее населенную в Пакистане, где проживает всего 12 миллионов человек.

Пакистан — это государство с населением 220 миллионов человек, 60 процентов которых проживают в восточной провинции Пенджаб.