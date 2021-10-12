Тайфун унес 9 жизней на Филиппинах, 11 пропали без вести

По меньшей мере девять человек погибли и 11 пропали без вести на Филиппинах после мощного тайфуна, который сопровождался ливнями, вызвал наводнения и оползни.

Проливные дожди обрушились вчера на целые районы острова Лусон, самого густонаселенного архипелага Филиппин, прежде чем тропический шторм «Компас» направился в Южно-Китайское море. Четыре человека погибли в результате оползней в горной провинции Бенгет, и один человек утонул в прибрежной провинции Кагаян, сообщило национальное агентство по управлению стихийными бедствиями. Семь человек считаются пропавшими без вести на острове Лусон.

Одиннадцать муниципалитетов были затоплены, но сегодня утром все успокоилось, сообщил AFP офицер по связям с общественностью Кагаян Рожелио Сендинг. Основные дороги и порты все еще затоплены, но сегодня вода начала уходить, сказал он.

Тропический шторм вызвал ливневые наводнения в селе в провинции Палаван, на другом острове юго-западного архипелага. Там погибли четыре человека и четверо пропали без вести. От 7 до 8 муниципалитетов все еще остаются затопленными.

Ежегодно на Филиппины обрушивается около 20 штормов и тайфунов, которые уничтожают урожай и инфраструктуру и заставляют миллионы людей жить в нищете. В потеплели атмосфере содержится больше воды, и изменение климата может привести к чрезвычайно интенсивным дождей и наводнений.