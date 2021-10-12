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ФИЛИППИНЫ

Тайфун унес 9 жизней на Филиппинах, 11 пропали без вести

Глеб Парфененко
Тайфун унес 9 жизней на Филиппинах, 11 пропали без вести

По меньшей мере девять человек погибли и 11 пропали без вести на Филиппинах после мощного тайфуна, который сопровождался ливнями, вызвал наводнения и оползни.

Проливные дожди обрушились вчера на целые районы острова Лусон, самого густонаселенного архипелага Филиппин, прежде чем тропический шторм «Компас» направился в Южно-Китайское море. Четыре человека погибли в результате оползней в горной провинции Бенгет, и один человек утонул в прибрежной провинции Кагаян, сообщило национальное агентство по управлению стихийными бедствиями. Семь человек считаются пропавшими без вести на острове Лусон.

Тайфун унес 9 жизней на Филиппинах, 11 пропали без вести

Одиннадцать муниципалитетов были затоплены, но сегодня утром все успокоилось, сообщил AFP офицер по связям с общественностью Кагаян Рожелио Сендинг. Основные дороги и порты все еще затоплены, но сегодня вода начала уходить, сказал он.

Тропический шторм вызвал ливневые наводнения в селе в провинции Палаван, на другом острове юго-западного архипелага. Там погибли четыре человека и четверо пропали без вести. От 7 до 8 муниципалитетов все еще остаются затопленными.

Ежегодно на Филиппины обрушивается около 20 штормов и тайфунов, которые уничтожают урожай и инфраструктуру и заставляют миллионы людей жить в нищете. В потеплели атмосфере содержится больше воды, и изменение климата может привести к чрезвычайно интенсивным дождей и наводнений.

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