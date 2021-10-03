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Крупнейшее в истории вторжение китайских самолетов на Тайвань. «Это провокация и демонстрация силы»

Евгений Подольский

Это ежедневный рекорд, заявило министерство обороны Тайваня, сообщив о нарушении воздушного пространства страны 39 китайскими истребителями. Власти называют эти инциденты провокацией.

В течение недели с пятницы китайцы отмечают годовщину основания КНР. В течение трех дней истребители китайской армии с большей вероятностью вторглись в воздушное пространство Тайваня. Тайваньские власти считают это провокацией и демонстрацией силы. Каждый раз, когда китайские самолеты нарушают воздушное пространство, Тайвань запускает собственные истребители.

В этом году Китай увеличил военное присутствие в Тайваньском проливе. Правительство Пекина признает Тайвань частью своей территории. На практике контроль над этой сферой отсутствует. В этом году Китай также усилил антитайваньскую риторику против своего правительства.

В следующее воскресенье Тайвань будет отмечать День независимости. В Тайбэе состоится военный парад, и ожидается, что президент Цай Инвэнь выступит с речью.

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