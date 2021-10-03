Відбуло найбільше в історії вторгнення китайських винищувачів в Тайвань

Це щоденний рекорд, заявило міністерство оборони Тайваню, повідомивши про порушення повітряного простору країни 39 китайськими винищувачами. Влада називає ці інциденти провокацією.

Протягом тижня з п’ятниці китайці відзначають річницю заснування КНР. Протягом трьох днів винищувачі китайської армії з більшою ймовірністю вторглися в повітряний простір Тайваню. Тайванська влада вважають це провокацією і демонстрацією сили. Кожен раз, коли китайські літаки порушують повітряний простір, Тайвань запускає власні винищувачі.

У цьому році Китай збільшив військову присутність в Тайванській протоці. Уряд Пекіна визнає Тайвань частиною своєї території. На практиці контроль над цією сферою відсутня. У цьому році Китай також посилив антітайваньску риторику проти свого уряду.

Наступної неділі Тайвань відзначатиме День незалежності. У Тайбеї відбудеться військовий парад, і очікується, що президент Цай Інвень виступить з промовою.