Китай ограничивает количество онлайн-видеоигр для молодежи до трех часов в неделю

В Китае действует новое правило для сотен миллионов молодых геймеров страны: запрещать онлайн-видеоигры в течение школьного недели и час в день по пятницам, выходные и праздничные дни.

В понедельник Китай принял новые жесткие меры, направленные на обуздание того, что власть называет молодежной зависимости от видеоигр, которую они обвиняют во множестве социальных проблем, включая отвлечение молодых людей от школы и семейных обязанностей.

По сообщениям государственных СМИ, игрокам младше 18 лет будет разрешено играть онлайн только с 20:00 до 21:00 в пятницу, субботу и воскресенье вечером. Это максимум один час в сутки в течение трех ночей.

«В других случаях запрещается предоставлять несовершеннолетним услуги онлайн-игр в любой форме», — говорится в заявлении властей.

Китайские официальные лица заявляют, что приняли это решение на фоне растущей озабоченности по поводу зависимости подростков от видеоигр, которую президент Си Цзиньпин назвал в начале этого года «социальной проблемой».

Объявления фактически усиливает существующую комендантский час для игр для несовершеннолетних, что позволило детям играть 90 минут в день или 3:00 в праздничные дни.

Родители и дети не будут теми, кому грозит наказание за нарушение правил. Зато Китай потребует от всех компаний, работающих в сфере видеоигр, работающих в стране, установить проверку настоящих имен для игроков, чтобы дети не могли нарушать правила, используя поддельные аккаунты.

Китай говорит, что эта новая смена защитит «физическое и психическое здоровье» ее детей.

Эти правила опубликовала Национальная администрация прессы и публикаций, сообщает китайское информационное агентство «Синьхуа».

Ожидается, что это изменение предъявит дополнительные требования к производителям видеоигр, таким как Tencent, китайский производитель League of Legends и популярной франшизы Call of Duty, в которые в основном играют онлайн. Tencent недавно представила программное обеспечение для распознавания лиц, чтобы не отставать от введенного ранее в Китае комендантского часа для несовершеннолетних игроков.

Новое ограничение — лишь одно из многих, которые влияют на китайский Интернет, фактически изолирован от глобальной сети и жестко контролируется цензорами. Ограничения используются для запрета широкого спектра вредоносного контента, но они также используются для цензуры свободы слова и замалчивание любого или чего-либо, что Коммунистическая партия Китая считает угрозой — будь то песни караоке или Винни-Пух.