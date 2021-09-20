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Национальный парк «Кольсайские озера» в Казахстане включены в список ЮНЕСКО

Національна мережа біосферних резерватів ЮНЕСКО в Казахстані налічує 13 біосферних резерватів

Евгений Подольский

Национальный парк «Кольсайские озера», расположенный на юге Казахстана, включен в список Всемирной сети биосферных резерватов ЮНЕСКО (WNBR).

Как сообщила пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов республики, соответствующее решение было принято на 33-й сессии Международного координационного совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера».

В целом национальная сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО в Казахстане насчитывает 13 биосферных резерватов.

Национальный парк «Кольсайские озера» в Казахстане включены в список ЮНЕСКО

Государственный национальный парк «Кольсайские озера» площадью 161 тыс. гектаров расположен в 330 км от города Алматы на юге Казахстана. На его территории на северо-восточном склоне гор Тянь-Шаня расположено три крупных озера, окруженных соснами.

Озера привлекают большое внимание местных и иностранных туристов соснами, выросшими в воде.

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