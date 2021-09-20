Кольсайскі озера в Казахстані включені в список ЮНЕСКО

Національний парк «Кольсайскі озера», розташований на півдні Казахстану, включений в список Всесвітньої мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО (WNBR).

Як повідомила прес-служба Міністерства екології, геології та природних ресурсів республіки, відповідне рішення було прийнято на 33-й сесії Міжнародної координаційної ради програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера».

В цілому національна мережа біосферних резерватів ЮНЕСКО в Казахстані налічує 13 біосферних резерватів.

Державний національний парк «Кольсайскі озера» площею 161 тис. гектарів розташований в 330 км від міста Алмати на півдні Казахстану. На його території на північно-східному схилі гір Тянь-Шаню розташовано три великих озера, оточених соснами.

Озера привертають велику увагу місцевих і іноземних туристів соснами, що виросли в воді.