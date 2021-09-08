Сенсационное открытие в Помпеях. Обнаружена гробница с наполовину мумифицированными останками человека

Тело, вместе с волосами, костями и фрагментом уши, было найдено в гробнице времени, непосредственно предшествовавший разрушению города. Он уникален тем, что восходит к временам, когда римляне сжигали трупы умерших.

Согласно археологического парка Помпеи, останки являются одними из наиболее хорошо сохранившихся скелетов, когда-либо найденных в городе, который стал жертвой извержения Везувия в 79 году нашей эры. Они были найдены в гробнице, расположенной в некрополе Порта Сарно, к востоку от центра древней агломерации. Тело сохранилось в таком хорошем состоянии, вероятно, потому, что гробница была герметично закрыта почти 2000 лет, но исследователи не исключают, что останки были мумифицированные.

«Я до сих пор не знаю, есть частичная мумификация умершего результатом преднамеренной операции или нет», — объясняет профессор Льоренс Алапон из Университета Валенсии. «Анализ текстиля может предоставить дополнительную информацию по этому поводу. Мы знаем из источников, некоторые ткани, такие как асбест, использовались для бальзамирования. Даже для людей вроде меня, которые время специализировались на похоронной археологии, необычайное богатство информации, которую предлагает эта гробница, от надписей к погребению, остеологических находок и окрашенного фасада, является исключительным ».

Похоронен на момент смерти было около 60 лет. В склепе были также обнаружены две урны для кремации, одна из которых принадлежала женщине по имени Новиа Амабилис.

Кто такой мумифицированный человек?

Надпись на передней части гробницы предусматривает, что останки этого человека принадлежат Марку Венериусу Секундио. Мы много знаем о нем благодаря информации, содержащейся на восковых табличках, принадлежащих местному банкиру Цецилии Джоконду. Марк Венериус в молодости был рабом и хранителем храма Венеры. После освобождения он достиг высокого материального и социального положения. Он был членом коллегии августейлов — священников, которые заботились о имперский государственный культ в городе. Он также организовал четырехдневный фестиваль «Греческие и латинские луды».

«Ludi graeci» следует понимать как представление на греческом языке, — отмечает директор Археологического парка Помпеи Габриэль Цухтригель. — Это первое явное свидетельство представлений в Помпеях на греческом языке. В многоэтнических Помпеях ранней имперской эпохи, где греческий язык, тогдашний «lingua franca» восточного Средиземноморья, использовался наряду с латынью. Тот факт, что выступления проводились на греческом языке, свидетельствует о живой и открытый культурный климат древних Помпей.

Возможно, тогда Марк Венериус Секундио или его предки были выходцами из Греции. Это могло бы объяснить нетипичное захоронение для Помпеи того времени. Во времена ранней республики и ранней империи римляне кремировали взрослых мертвецов (хоронили только детей).