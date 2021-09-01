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ИТАЛИЯ

Протест в итальянском парламенте против введения зеленых паспортов

Глеб Парфененко
Протест в итальянском парламенте против введения зеленых паспортов

Группа ультраправых депутатов прервала заседание итальянского парламента и встала в центре зала с табличками «Нет сертификату COVID».

Дебаты в итальянском парламенте были временно приостановлены до спада напряженности. Ожидается, что Рим в течение нескольких дней введет новые меры, в том числе ряд ограничений для людей, которые не были вакцинированы против коронавируса.

Между тем, президент США Джо Байден предложил 100 долларов за каждого гражданина США, который решил сделать прививку. Об этом он сообщил в заявлении, посвященном кампании вакцинации в стране. Он также озвучил новые требования к работникам различных секторов — введение обязательной иммунизации для тех, кто работает в государственном секторе.

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