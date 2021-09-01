Протест в італійському парламенті проти введення зелених паспортів

Група ультраправих депутатів перервала засідання італійського парламенту і встала в центрі залу з табличками «Ні сертифікату COVID».

Дебати в італійському парламенті були тимчасово припинені до спаду напруженості. Очікується, що Рим протягом декількох днів введе нові заходи, в тому числі ряд обмежень для людей, які не були вакциновані проти коронавіруса.

Тим часом, президент США Джо Байден запропонував 100 доларів за кожного громадянина США, який вирішив зробити щеплення. Про це він повідомив в заяві, присвяченому кампанії вакцинації в країні. Він також озвучив нові вимоги до працівників різних секторів – введення обов’язкової імунізації для тих, хто працює в державному секторі.