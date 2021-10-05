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ИТАЛИЯ

На итальянском острове Сицилия прошел торнадо, наводнения поразили Лигурию (Видео)

Глеб Парфененко
На итальянском острове Сицилия прошел торнадо, наводнения поразили Лигурию (Видео)

Торнадо прошел через Катанию на итальянском острове Сицилия и нанес большой материальный ущерб. Смертельных случаев не было. Были повалены деревья и столбы. Ущерб был нанесен домам и магазинам. Есть раненые, но их точное количество не уточняется.

Жителей призывают не покидать свои дома, за исключением экстренных случаев. Четыре рейса были перенаправлены из аэропорта Катании в другие аэропорты страны.

В регионе Лигурия, в котором расположена Генуя, проливные дожди вчера и сегодня привели к разливу рек . В одном месте даже обрушился небольшой мост.

В провинции Савона выпало наибольшее количество осадков за всю историю региона. Они вызвали оползни и наводнения. Движение по автомобильным и железным дорогам там было временно приостановлено.

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