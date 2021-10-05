На итальянском острове Сицилия прошел торнадо, наводнения поразили Лигурию (Видео)

Торнадо прошел через Катанию на итальянском острове Сицилия и нанес большой материальный ущерб. Смертельных случаев не было. Были повалены деревья и столбы. Ущерб был нанесен домам и магазинам. Есть раненые, но их точное количество не уточняется.

Жителей призывают не покидать свои дома, за исключением экстренных случаев. Четыре рейса были перенаправлены из аэропорта Катании в другие аэропорты страны.

В регионе Лигурия, в котором расположена Генуя, проливные дожди вчера и сегодня привели к разливу рек . В одном месте даже обрушился небольшой мост.

В провинции Савона выпало наибольшее количество осадков за всю историю региона. Они вызвали оползни и наводнения. Движение по автомобильным и железным дорогам там было временно приостановлено.