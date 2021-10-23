В Индии снегопад забрал 12 жизней туристов (видео)

Обильный снегопад унес жизни 12 человек в горном районе на севере Индии, сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение НТВ.

Туристическая группа из 17 человек пропала в понедельник во время пересечения границы в штате Уттаракханд. В ходе спасательной операции, в которой также участвовали индийские военные вертолеты, были обнаружены двое выживших и тела 12 погибших. Поиск трех человек продолжается.

Все туристы были индийцами — из столицы Дели и восточного штата Западная Бенгалия.

По заявлению властей, более 100 туристов, застрявших в долинах Даром и Байас в Питорагархе, также перевозятся по воздуху. Наинитал продолжает оставаться наиболее пострадавшим районом: 35 подтвержденных смертей.

В Чампават 11 человек погибли, а шесть человек погибли в Альморе. В пятницу главный министр Пушкарь Сингх Дамы провел инвентаризацию пострадавших от дождя районов.