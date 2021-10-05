На італійському острові Сицилія пройшов торнадо, повені вразили Лигурию (Відео)

Торнадо пройшов через Катанію на італійському острові Сицилія і завдав великої матеріальної шкоди. Смертельних випадків не було. Були повалені дерева і стовпи. Збиток був нанесений будинкам і магазинам. Є поранені, але їх точна кількість не уточнюється.

Жителів закликають не залишати свої будинки, за винятком екстрених випадків. Чотири рейси були перенаправлені з аеропорту Катанії в інші аеропорти країни.

У регіоні Лігурія, в якому розташована Генуя, проливні дощі вчора і сьогодні призвели до розливу річок. В одному місці навіть обрушився невеликий міст.

У провінції Савона випало найбільша кількість опадів за всю історію регіону. Вони викликали зсуви і повені. Рух автомобільними дорогами та залізницями там було тимчасово призупинено.