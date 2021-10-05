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ІТАЛІЯ

На італійському острові Сицилія пройшов торнадо, повені вразили Лигурию (Відео)

Гліб Парфененко
На італійському острові Сицилія пройшов торнадо, повені пошкодили Лигурию (Відео)

Торнадо пройшов через Катанію на італійському острові Сицилія і завдав великої матеріальної шкоди. Смертельних випадків не було. Були повалені дерева і стовпи. Збиток був нанесений будинкам і магазинам. Є поранені, але їх точна кількість не уточнюється.

Жителів закликають не залишати свої будинки, за винятком екстрених випадків. Чотири рейси були перенаправлені з аеропорту Катанії в інші аеропорти країни.

У регіоні Лігурія, в якому розташована Генуя, проливні дощі вчора і сьогодні призвели до розливу річок. В одному місці навіть обрушився невеликий міст.

У провінції Савона випало найбільша кількість опадів за всю історію регіону. Вони викликали зсуви і повені. Рух автомобільними дорогами та залізницями там було тимчасово призупинено.

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