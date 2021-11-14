Хургаду затопило: отменены все экскурсии, в отелях откачивают воду

Аномальная погода упала на египетский курорт Хургада – популярную зону отдыха фактически затопило в результате экстремальных ливней. Власти туристической провинции Красное море, столицей которой как раз и является Хургада, отменили все экскурсии, на дорогах и гостиницах – введен режим ЧП. Об этом пишет «Турпром», которому это сообщили источники в Хургаде.

В прибрежном курортном городе в ранние часы дня прошли ливни, вызвавшие наводнения по всей Хургаде. Другие города Красного моря, такие как Сафага и Марса Алам, были также захвачены стеной дождя с грозой, отрезав дороги от города Кена в Верхнем Египте. Пока погодные условия не улучшатся, будут закрыты все дороги не только в Кену, но и в Луксор – оба популярны и массовые экскурсионные направления среди туристов. А пока воду, образовавшуюся на дорогах и улицах курорта, откачивают экстренные службы. В туристическом городе почти нет ливневой канализации, поэтому через короткое время курорт практически ушел под воду: улицы превратились в водные каналы, при этом местами очень много грязи, потоки которой сносят все на своем пути.

Еще одна опасность – обнаженная проводка на улицах города. Местные ее используют повсеместно, например, в магазинах и скамейках. В сочетании с водой, которая является проводником, буквально каждый шаг по улицам угрожает смертельной опасностью. В этой связи местные жители попадают под удары током. Власти бросили все силы на скорую откачку воды с улиц Хургады во избежание жертв. Для пострадавших открыта «горячая линия».

Кроме того, пострадала инфраструктура: отключалось электричество, туристы столкнулись с продолжительными перебоями интернета. Поскольку подавляющее большинство гостиниц не рассчитано на сильный дождь, во многих вестибюлях с крыш хлынула вода – сотрудники спешно откачивают воду прямо из гостиниц. Туристов просят не выходить из своих номеров.

Однако, по заявлению метеорологического управления Египта, прогноз погоды на неделю благоприятен для отдыха в Хургаде: днем ​​температура воздуха будет прогреваться до +26-27°C, ночью — до +21-22°C, а температура воды в Красном море так и останется в волшебном для туристов интервале – около +26-27°C. При этом всю неделю, начиная с понедельника, синоптики прогнозируют идеальную для отдыха солнечную погоду без тучи.