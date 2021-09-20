В Германии позволили пересмотреть соглашение по «Северному потоку-2»

Правительство Германии может пересмотреть некоторые пункты соглашения по «Северному потоку-2», если партия «Зеленые» победит на выборах. Об этом заявил представитель Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли Германии Урс Ункауф.

«Если к власти придет Партия зеленых, возникнут трудности с поставками природного газа; Будет пересмотр некоторых договоренностей», — пояснил он.

По мнению эксперта, энергетическая политика государства изменится, даже если «зеленые» не встанут во главе коалиции.

В частности, будет труднее вести переговоры с Москвой по таким вопросам, поскольку эта сторона в последнее время не наладила связи с Россией, заключил Ункауф.