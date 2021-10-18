Украина хочет участвовать в сертификации оператора «Северного потока-2» в Германии

Киев хочет участвовать в сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщила украинская государственная нефтегазовая компания «Нафтогаз», передают «Новости».

«Нафтогаз как национальная компания (…) подал заявку на участие (…) в немецкий регулирующий орган, Федеральное агентство немецких сетей», — сказал на пресс-конференции глава компании Юрий Витренко.

По его словам, ответ должен быть получен в течение месяца. В Украине ожидается положительный эффект.

Нафтогаз считает, что сертификат не следует выдавать, поскольку это нарушит европейское законодательство, а действия «Газпрома» неконкурентоспособны.

«Северный поток-2» тянется от российского побережья по дну Балтийского моря в Германию и состоит из двух труб общей пропускной способностью 55 млрд кубометров газа в год. Его строительство завершилось 10 сентября.

В настоящее время идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора трубопровода. Он пройдет в два этапа: сначала немецкий регулятор разработает проект решения, после чего его оценит Еврокомиссия. Весь процесс может занять несколько месяцев. Берлин уже получил полный пакет необходимых документов из Москвы.

Ранее Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) выдало разрешение на участие в процедуре сертификации польской государственной нефтегазовой компании PGNiG. Варшава хочет, чтобы оператор отвечал требованиям третьего энергетического пакета ЕС, который предусматривает разделение компаний, занимающихся добычей и транспортировкой газа по трубопроводу. Сегодня Вторник уточнил, что Киев согласовывает свою позицию по этому вопросу с PGNiG.

Оператор «Северный поток 2» Nord Stream 2 AG принадлежит российскому государственному «Газпрома».