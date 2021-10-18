ГлавнаяГЕРМАНИЯУкраина хочет участвовать в сертификации оператора "Северного потока-2" в Германии
ГЕРМАНИЯУКРАИНАЭкономика

Украина хочет участвовать в сертификации оператора «Северного потока-2» в Германии

Глеб Парфененко
Украина хочет участвовать в сертификации оператора
Descent of the pipeline to a bottom exhausting with the pipelaying barge. Installation of the underwater gas pipeline. Laying of pipes with pipe-laying barge crane near the shore

Киев хочет участвовать в сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщила украинская государственная нефтегазовая компания «Нафтогаз», передают «Новости».

«Нафтогаз как национальная компания (…) подал заявку на участие (…) в немецкий регулирующий орган, Федеральное агентство немецких сетей», — сказал на пресс-конференции глава компании Юрий Витренко.

По его словам, ответ должен быть получен в течение месяца. В Украине ожидается положительный эффект.

Нафтогаз считает, что сертификат не следует выдавать, поскольку это нарушит европейское законодательство, а действия «Газпрома» неконкурентоспособны.

«Северный поток-2» тянется от российского побережья по дну Балтийского моря в Германию и состоит из двух труб общей пропускной способностью 55 млрд кубометров газа в год. Его строительство завершилось 10 сентября.

В настоящее время идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора трубопровода. Он пройдет в два этапа: сначала немецкий регулятор разработает проект решения, после чего его оценит Еврокомиссия. Весь процесс может занять несколько месяцев. Берлин уже получил полный пакет необходимых документов из Москвы.

Ранее Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) выдало разрешение на участие в процедуре сертификации польской государственной нефтегазовой компании PGNiG. Варшава хочет, чтобы оператор отвечал требованиям третьего энергетического пакета ЕС, который предусматривает разделение компаний, занимающихся добычей и транспортировкой газа по трубопроводу. Сегодня Вторник уточнил, что Киев согласовывает свою позицию по этому вопросу с PGNiG.

Оператор «Северный поток 2» Nord Stream 2 AG принадлежит российскому государственному «Газпрома».

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияпандемияТалибанДжо Байденпогодаземлетрясениевакцина

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International