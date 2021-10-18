Первая нить заполнена газом. Северный поток-2 готов к транспортировке из России в Германию

Оператор «Северного потока — 2» сообщил, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Это означает, что он готов начать транспортировку природного газа из России в Германию. Инвестиции еще должны получить необходимые сертификаты с немецкой стороны.

После заполнения первой нитки почти 180 млн кубометров технического газа давление в трубопроводе достигло необходимых 103 бар.

В настоящее время оператор «Северного потока-2» ожидает завершения процесса сертификации Федеральным агентством по передаче электроэнергии Германии. Если транспортировка газа начинается до завершения этой процедуры, офис может возбудить административное дело и наложить большие штрафы.

«Северный поток-2» — это двухтрубный газопровод из России в Германию. Предполагается транспортировать 55 миллиардов кубометров природного газа ежегодно.

Против запуска газопровода выступают Польша, Украина, страны Балтии и США. Критики «Северного потока — 2» утверждают, что проект усилит зависимость Европы от российского газа и расширит влияние Кремля на европейскую политику.