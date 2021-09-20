У Німеччині дозволили переглянути угоду по “Північному потоку-2”

Уряд Німеччини може переглянути деякі пункти угоди щодо “Північного потоку-2”, якщо партія “Зелені” переможе на виборах. Про це заявив представник Федеральної асоціації економічного розвитку і зовнішньої торгівлі Німеччини Урс Ункауф.

«Якщо до влади прийде Партія зелених, виникнуть труднощі з поставками природного газу; Буде перегляд деяких домовленостей», – пояснив він.

На думку експерта, енергетична політика держави зазнає змін, навіть якщо «зелені» не встануть на чолі коаліції.

Зокрема, стане важче вести переговори з Москвою з таких питань, оскільки ця сторона останнім часом не налагодила зв’язки з Росією, уклав Ункауф.