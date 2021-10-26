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Германия

У Мюнхене были изготовлены сотни поддельных свидетельств о вакцинации

Евгений Подольский

Сотни поддельных QR-кодов для цифрового сертификата о вакцинации от COVID-19 в Германии якобы были созданы сотрудником аптеки в Мюнхене и его сообщником и продавались в Интернете, сообщает BTA со ссылкой на DPA.

В пятницу власти обыскали аптеку в Мюнхене и несколько домов. Женщина и еще один подозреваемый были задержаны, сообщили в субботу следователи из Баварского центрального управления по борьбе с мошенничеством и коррупцией в системе здравоохранения (ZKG).

Поддельные коды продаются на немецкоязычном онлайн-форуме по киберпреступности с середины августа. Недавно цена, по которой покупатели могли купить цифровой сертификат без вакцинации, составляла 350 евро.

Подсчитано, что только в октябре фальсификаторы выдали более 500 сертификатов.

Во время обыска власти конфисковали почти 100000 евро наличными и в криптовалюте. Поддельный сертификат был обнаружен в другом государстве-члене ЕС, но считается, что многие сертификаты, вероятно, циркулируют в Германии.

По словам официальных лиц, имена покупателей установить невозможно. В настоящее время неизвестно, можно ли удалить или отозвать поддельные сертификаты каким-либо другим способом.

Фальсификаторы якобы использовали ИТ-инфраструктуру аптеки в Мюнхене. Сам фармацевт не подозревается в участии в схеме, говорят следователи.

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