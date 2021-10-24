У Мюнхені були виготовлені сотні підроблених свідоцтв про вакцинацію

Вважається, що тисячі підроблених QR-кодів для німецького цифрового сертифікату вакцинації проти COVID-19 були створені співробітником аптеки в Мюнхені і його спільником і були продані в Інтернеті, повідомляє DPA.

У п’ятницю влада обшукали аптеку в Мюнхені і кілька будинків.

Жінка і ще один підозрюваний були затримані, повідомили в суботу слідчі з Баварського центрального управління по боротьбі з шахрайством і корупцією у системі охорони здоров’я (ZKG).

Повідомляється, що підроблені коди були випущені на німецькомовному онлайн-форумі з кіберзлочинності з середини серпня. Нещодавно ціна, по якій покупці могли придбати цифровий сертифікат без вакцинації, становила 350 євро. Підраховано, що тільки в жовтні фальсифікатори видали понад 500 сертифікатів.

В ході обшуків влада вилучила майже 100 000 євро готівкою і криптовалютою. Підроблений сертифікат був виявлений в іншій державі-члені ЄС, але вважається, що багато сертифікати, ймовірно, циркулюють в Німеччині.

Імена покупців встановити неможливо, офіційні особи кажуть. В даний час невідомо, чи можна видалити або відкликати підроблені сертифікати будь-яким іншим способом. Фальсифікатори нібито використовували ІТ-інфраструктуру аптеки в Мюнхені.