Египет сделал заявление о чрезвычайном положении

Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси впервые за многие годы упразднил общенациональное чрезвычайное положение. Заявление о его отмене было сделано в понедельник. «Египет стал оазисом безопасности и стабильности в регионе благодаря своим большим и преданным людям. Поэтому я решил впервые за многие годы отменить продление чрезвычайного положения на всей территории страны, — цитируют его заявление египетские СМИ.

В этом случае чрезвычайное положение было объявлено почти пять лет назад, а именно – оно объявлено в апреле 2017 года после двух терактов в церквях, в результате которых погибли десятки человек, далее оно было продолжено из соображений борьбы с терроризмом. Однако в Египте периоды чрезвычайного положения периодически объявлялись со времен президента Мумбарака, в частности в связи с терактами против туристов. Напомним основные из них:

Первый известный теракт в Египте против иностранных туристов был совершен 17 ноября 1997 года, причем прямо на территории одной из древнейших достопримечательностей. Тогда в 8:30 группу интуристов из 58 человек привезли туристическим автобусом в храм Хатшепсут в Луксоре. После входа на территорию памятника к его входу подбежали 6 вооруженных исламистов, переодетых в форму сотрудников службы безопасности Египта, расстрелявших полицейского и двух билетеров. Четверо террористов устремились в погоню за туристами, а двое остались охранять вход. Догнав туристов, исламисты начали расстреливать их из автоматов и добивать с помощью мачете. Туристы пытались скрыться за колоннами второй террасы, но убийцы хладнокровно убили всех. Расправа продолжалась 45 минут, после чего исламисты скрылись из храма автобусом туристов. По дороге в бой с ними вступил египетский спецназ. В ходе перестрелки один из бандитов был ранен, однако остальным удалось скрыться. Через некоторое время их тела были обнаружены в одной из пещер, недалеко от Долины фараонов. Все они покончили с собой. 7 октября 2004 года взрывы прогремели в гостиницах курорта Таба и в кемпинге курорта Нуэйба. Первый взрыв прогремел поздно вечером в отеле Hilton курортного города Таба. В здании обрушился потолок в холле, рухнула часть восточной стены, начался пожар. В машине, взорвавшейся на въезде в Hilton, было около 100 килограммов взрывчатки. В общей сложности тогда погибли 34 человека, в том числе туристы из России, Израиля, Италии, а также граждане Египта. 23 июля 2005 года террористы нанесли удар по Шарм Эль Шейху. Жертвами этого теракта, по официальным данным, стали 64 человека (по неофициальным – 88), количество раненых достигло двухсот. Вечером 24 апреля 2006 года в курортном египетском городке Дааб прогремели три мощных взрыва. Жертвами терактов стали 23 человека, 20 из которых – граждане Египта, более 70 получили ранения разной степени тяжести. Теракты совершили два террориста-смертника, в третьем случае сработало подложенное взрывное устройство. Далее, во время так называемой «революции» 2011 года наступила развязка – на свободу вследствие захвата исламистских властей из группировки «Братья мусульмане» вышли тысячи узников, в том числе политические лидеры исламистов – один из которых Мухаммад Мурси « дорвался» даже до президентского поста. Были освобождены и сотни арестованных за причастность к терроризму. На Синае некоторое время теракты туристов не касались. Например, громко заявила о себе радикальная исламистская группировка «Ансар Бейт аль-Макдис», взорвавшая газопровод между Египтом и Израилем.

Будущий президент генерал Абдаль Фаттах ас-Сиси, кстати, начал свою войну с террористами еще в 2012 году, когда был назначен президентом Мурси на должность министра обороны и приступил к «зачистке Синая от террористических гнезд». В 2013 году генерал в результате очередной революции пришел к власти и объявил ранее «правящую партию» «Братья мусульмане», а также исламистов в целом вне закона. Те ответили усилением террористической деятельности – самым громким событием которого стал взрыв российского самолета в октябре 2015 года, после чего Египет был закрыт для российских туристов. Его полномасштабное открытие ожидается 9 ноября.