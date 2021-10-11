Россия поймана с поличным. Давление на увеличение поставок газа без «Северного потока — 2» нарастает

Международное энергетическое агентство сообщает, что у России достаточно газовых ресурсов для увеличения поставок в Европу и смягчения энергетического кризиса. Запад усиливает давление с целью увеличения поставок независимо от судьбы газопровода «Северный поток — 2», который ждет одобрения в Европе.

Глава МЭА Фатих Бирол ответил на слова президента Владимира Путина, который на прошлой неделе предположил, что Россия может увеличить поставки. Ранее вице-премьер Александр Новак утверждал, что я только помогу запустить спорный газопровод «Северный поток» 2. Однако тогдашний пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков признал, что есть шанс увеличить поставки по существующим маршрутам. — Потенциал есть, но он зависит от спроса, договорных обязательств и коммерческих договоренностей, — оценил он.

«Если Россия сделает то, что она предлагает, и увеличит поставки в Европу, это может успокоить рынок», — сказал Бирол Financial Times. «Я не говорю, что он это сделает, но у него есть необходимые полномочия, если он хочет», — добавил он. МЭА было первым, кто предположил, что россияне могут увеличить поставки, несмотря на их декларации об ограничениях, и таким образом вызвало слухи о намеренном сокращении поставок в Европу с целью продвижения «Северного потока-2».

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер дал интервью газете РБК, в котором предупредил, что отказ россиян отреагировать на призывы Европы может навредить им. — С российской стороны должно быть какое-то беспокойство, потому что текущая ситуация может ускорить процесс перехода от газа к возобновляемым источникам энергии в Европе. Во-вторых, на мой взгляд, репутация России как надежного поставщика может пострадать, если окажется, что она не может или не хочет отвечать на растущий спрос в данный момент. Я даже не говорю о том, что отсутствие реакции можно трактовать как попытку оказать давление с целью ускорить ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2», — сказал посол.

Путин предложил увеличить поставки газа на цифровой платформе «Газпрома» . Однако украинцы утверждают, что в их распоряжении есть газопроводы на Днепре, которых они резервируют как можно меньше. По словам Киева, это свидетельствует о политических действиях и намеренном уклонении от этого маршрута с целью продвижения «Северного потока 2». Этот газопровод сможет начать работу только после того, как будет проверено, что его работа соответствует антимонопольным нормам Третий энергопакет по газовой директиве. Русские предложили временное решение в обход этой сертификации, но были встречены резкой критикой, включая призыв Европейского парламента к санкциям и блокировке поставок по этому газопроводу в случае злоупотреблений со стороны «Газпрома».