Росія спіймана на гарячому. Тиск на збільшення поставок газу без “Північного потоку – 2” наростає

Міжнародне енергетичне агентство повідомляє, що у Росії досить газових ресурсів для збільшення поставок в Європу і пом’якшення енергетичної кризи. Захід посилює тиск з метою збільшення поставок незалежно від долі газопроводу «Північний потік – 2», який чекає схвалення в Європі.

Глава МЕА Фатіх Бірол відповів на слова президента Володимира Путіна, який на минулому тижні припустив, що Росія може збільшити поставки. Раніше віце-прем’єр Олександр Новак стверджував, що я тільки допоможу запустити спірний газопровід «Північний потік 2». Однак тодішній прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков визнав, що є шанс збільшити поставки по існуючих маршрутах. – Потенціал є, але він залежить від попиту, договірних зобов’язань і комерційних домовленостей, – оцінив він.

Посол Євросоюзу в Росії Маркус Едерер дав інтерв’ю газеті РБК, в якому попередив, що відмова росіян відреагувати на заклики Європи може завдати шкоди їхньому здоров’ю. – З російської сторони має бути якийсь неспокій, тому що поточна ситуація може прискорити процес переходу від газу до поновлюваних джерел енергії в Європі. По-друге, на мій погляд, репутація Росії як надійного постачальника може постраждати, якщо виявиться, що вона не може або не хоче відповідати на зростаючий попит в даний момент. Я навіть не кажу про те, що відсутність реакції можна трактувати як спробу чинити тиск з метою прискорити введення в експлуатацію «Північного потоку – 2», – сказав посол.

Путін запропонував збільшити поставки газу на цифровій платформі «Газпрому». Однак українці стверджують, що в їх розпорядженні є газопроводи на Дніпрі, яких вони резервують якомога менше. За словами Києва, це свідчить про політичні процеси і навмисному ухиленні від цього маршруту з метою просування «Північного потоку 2». Цей газопровід зможе почати роботу тільки після того, як буде перевірено, що його робота відповідає антимонопольним нормам Третій енергопакет по газовій директиві. Російські запропонували тимчасове рішення в обхід цієї сертифікації, але були зустрінуті різкою критикою, включаючи заклик Європейського парламенту до санкцій і блокування поставок цим газопроводом в разі зловживань з боку «Газпрому».