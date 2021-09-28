Раскрыто массовую эксплуатацию работников мясокомбинатов по всей Европе и Великобритании

Компании мясной промышленности по всей Европе, включая Великобританию, нанимают тысячи работников через подрядчиков и агентства сомнительного происхождения за гораздо более низкую оплату и неприемлемые условия труда, согласно расследованию газеты Guardian.

Рабочие, чиновники и эксперты по вопросам труда объясняют СМИ, как европейская мясная промышленность стоимостью 190 миллиардов долларов превратилась в глобальный центр эксплуатации работников, многие из которых являются мигрантами, причем некоторые из них зарабатывают на 40-50% меньше, чем непосредственно нанятые работники на тех же предприятиях, сообщает BNR.

Guardian располагает доказательства существования двухуровневой системы найма, при которой оплата намного ниже минимальной при ужасных условиях труда, чтобы удовлетворить потребность сектора в легко заменяемых низкооплачиваемых работников с гибким графиком.

Около 1 миллиона работников заняты в мясо обработке в Европе, причем профсоюза отмечают, что многие из них нанимаются через сомнительных подрядчиков и агентства.

Особенно сложная ситуация складывается для мигрантов, которые также живут в ужасных условиях и часто, поскольку не знают языка, не понимают текстов подписанных ими договоров и не могут отстаивать свои права.

Румын в Нидерландах говорит, что рабочего можно немедленно освободить без каких-либо проблем.

Расширение ЕС в 2004 году и связанное с этим свободное передвижение привело к массовому притоку соискателей из более бедных европейских стран, а по мере укрепления экономики некоторых из этих бедных стран, рынок такой рабочей силы достиг таких далеких стран, как Филиппины, Индия и Китай , пишет Guardian.