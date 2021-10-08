Польща в стані “війни” з ЄС: вирішила не визнавати верховенство права ЄС

Верховний суд Польщі ухвалив, що конституція країни стоїть вище деяких законів Європейського Союзу.

Конституційний суд країни фактично відмовився визнати постанови Європейського суду (ЄСП) і пригрозив виділенням європейських фондів на відновлення Польщі після пандемії.

Рішення може бути використано польським урядом як привід для обходу загальних правил, що лежать в основі функціонування блоку з 27 членів.

Суд у Варшаві ухвалив, що польська конституція не може дозволити ЄС впливати на області, в яких країна не наділила блок повноважень, наприклад, в судових питаннях.

Це рішення ще більш знижує ймовірність того, що Польща отримає 36 мільярдів євро допомоги від блоку в зв’язку з пандемією. Високопоставлені офіційні особи ЄС заявили, що ставка під сумнів законів блоку, які об’єднують членів в єдину правову систему, вже затримала процес затвердження.

Атака на ЄС

Прем’єр-міністр Матеуш Моравецкій, який подав справу до суду, заявив на цьому тижні, що найбільша східна економіка ЄС подолає будь-яку втрату допомоги в разі пандемії, оскільки її фінанси знаходяться в хорошому стані.

У відповідь на це рішення Європейська комісія заявила, що «право ЄС має пріоритет над національним законодавством, включаючи положення конституції».

«Всі рішення Суду Європейського Союзу є обов’язковими для всіх органів влади держав-членів, включаючи національні суди», – додала комісія, попередивши, що вона не вагатиметься виконувати свої повноваження згідно з договорами щодо захисту єдиного застосування та недоторканності права Союзу.