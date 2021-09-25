Заместительница главы Huawei освобождена после 3 лет ареста

Два канадца, обвиненные Китаем в шпионаже и заключенные в этой стране, вернулись на родину. Бизнесмен Майкл Спавор и бывший канадский дипломат Майкл Ковриг были встречены в аэропорту премьер-министром Канады Джастином Трюдо. На кадрах, транслируемых CTV, видно, как глава канадского правительства приказывает обнимать канадцев, которым Китай разрешил покинуть страну.

Майкл Спавор и Майкл Ковриг были задержаны в Китае в декабре 2018 года, вскоре после ареста заместителя генерального директора Huawei Мэн Ваньчжоу в Канаде.

Китайские власти до сих пор утверждают, что эти два дела не связаны друг с другом. Западный мир во главе с Канадой обвинил Китай в «дипломатии заложников».

По инициативе Канады в этом году был принят документ, осуждающий подобную практику. Польша подписала его.

Три года тюрьмы

Канадцы провели почти три года в секретной китайской тюрьме. Все это время они не контактировали со своими близкими, и их доступ к консульской помощи также был ограничен. В их камерах все время находились охранники.

В свою очередь, Мэн Ваньчжоу находился под домашним арестом в одном из имений в Канаде, принадлежащем семье основателя Huawei, дочерью которого является Мэн.

Два канадца взамен на заместительницу президента Huawei

Заместительница главы концерна Huawei Мэн Ваньчжоу, задержанная в декабре 2018 года на основании ордера на арест в США, покинул Канаду.

В пятницу суд Ванкувера по запросу американской стороны согласился условно приостановить производство по делу о ее экстрадиции. Из аэропорта Ванкувера в Шэньчжэнь Мэн Ваньчжоу вылетела на чартерном самолете Air China. Примерно в то же время самолет с двумя канадцами — бизнесменом Майклом Спавором и бывшим канадским дипломатом Майклом Ковригом — покидал воздушное пространство Китая.