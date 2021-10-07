Комісія ЄС підтримає безвізовий в’їзд в Шенгенську зону для громадян Туреччини

Комісія Європейського Союзу має намір підтримати безвізовий в’їзд в 26 країн Шенгенської зони для власників турецьких біометричних паспортів, повідомили BBC джерела в Комісії.

Питання про лібералізацію візового режиму для громадян Туреччини буде знову піднято в жовтні, коли відбудеться зустріч офіційних осіб Туреччини і ЄС.

За словами заступника міністра закордонних справ Туреччини Фарука Каймакчі, крім лібералізації візового режиму, сторони також обговорять питання міграції, внутрішніх справ і безпеки.

Процес надання турецьким громадянам можливості безвізового в’їзду в країни Шенгенської зони почався в кінці 2013 року після підписання угоди про реадмісію між ЄС та Туреччиною. Процес ще не завершений, оскільки Туреччина не виконала п’ять з 72 критеріїв, перерахованих в дорожній карті по лібералізації візового режиму.

На даний момент залишаються невиконаними наступні п’ять критеріїв:

боротьба з корупцією

дотримання законодавства про захист персональних даних відповідно до стандартів ЄС

укладення угоди про оперативне співробітництво з Європолом

пропозиція ефективного судового співробітництва держав-членів в кримінальних справах

перегляд законодавства і практики боротьби з тероризмом відповідно до стандартів ЄС.

У березні 2016 року глави країн ЄС і Туреччини досягли угоди про припинення нелегальної міграції з Туреччини до Греції, яка передбачала, що Туреччина приймає назад до Греції мігрантів, які залишили її територію.

В рамках угоди ЄС пообіцяв Туреччині прискорити процес лібералізації візового режиму “з метою скасування візових вимог для турецьких громадян не пізніше кінця червня 2016 року”.

Поки цього не сталося, і ЄС часто звинувачують в невиконанні своєї частини угоди. Тільки на цьому тижні грецький політик Нотіс Мітарачі прокоментував це питання, закликавши ЄС стримати своє слово.

“ЄС також дав обіцянки Туреччини щодо лібералізації візового режиму і торгівлі, і він повинен виконувати ці зобов’язання. І ми очікуємо, що Туреччина виконає те, про що домовилися”, – сказав Мітарачі німецькій газеті Die Welt.

Крім питання про лібералізацію візового режиму, турецька влада також звинувачують ЄС у тому, що він не надав Туреччині допомогу в розмірі 6 млрд. Євро (7 млрд. Доларів) на рішення міграційної ситуації, що також було частиною угоди.