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80 миллионов европейских семей могут остаться без тепла этой зимой

Глеб Парфененко
80 миллионов европейских семей могут остаться без тепла этой зимой
Woman wearing woolen sweater warming up while sitting on a heating radiator

Миллионы людей по всей Европе, возможно, не смогут позволить себе отапливать свои дома этой зимой, поскольку цены на газ и электричество стремительно растут.

Эксперты, организации по борьбе с бедностью и экологические кампании предупреждают, что пандемия коронавируса и рост цен ухудшили давнюю проблему, связанную с сочетанием высоких затрат на электроэнергию, низкие доходы домашних хозяйств и неэффективных домов.

Европейский Союз описывает энергетическую бедность как неспособность позволить себе «надлежащий тепловой комфорт в помещении». Только четыре европейские страны — Франция, Ирландия, Словакия и Великобритания — имеют официальные определения, но эксперты говорят, что проблема широко распространена.

Теперь из-за роста цен еще больше домохозяйств рискуют оказаться отключенными от электросетей и газовых сетей из-за того, что они не могут оплачивать свои счета. Многие из них уязвимы, так как во время пандемии их доходы упали, а счета выросли. Особенно сильно пострадали работники розничной торговли, гостиничного бизнеса и авиаперевозок, многие из которых потеряли работу.

Недавнее исследование, проведенное Стефаном Бузаровски, профессором Манчестерского университета и председателем исследовательской сети Engager с энергетической бедности, показало, что в 80 миллионов домашних хозяйств по всей Европе уже вовсю пытались сохранить в своих домах тепло к пандемии.

По данным Коалиции «Право на энергию», группы, включающей профсоюзы, экологические организации и НПО, семь миллионов европейских домохозяйств ежегодно получают сообщение об отключении электроэнергии.

В то же время цены на энергоносители растут, потому что поставщики газа изо всех сил стараются пополнить запасы, истощенные высоким спросом на отопление прошлой зимой и кондиционирования воздуха жарким летом. Этот дефицит привел к тому, что потребительские и оптовые цены достигли рекордного уровня.

По его словам, от 20% до 30% населения Европы сталкиваются с общей бедностью, тогда как 60% страдают от энергетической бедности в некоторых странах.

Болгария имеет самую высокую долю энергетически бедных людей в Европе (31% населения), далее идет Литва (28%), относительно теплый Кипр — 21%, а Португалия — 19%. Население Швейцарии является наименее уязвимым к энергетической бедности — 0,3%, за ним следует Норвегия — 1%.

Эксперты и участники кампании утверждали, что Европейский Союз должен законодательно запретить поставщикам отключать домохозяйства от источников энергии в краткосрочной перспективе. Но они предупреждают, что только снижение зависимости от газа и введение большего количества возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе могут сдержать скачки цен в долгосрочной перспективе.

Наблюдатели также предупреждают о возможности политических волнений, если правительства не примут меры для оказания помощи домашним хозяйствам.

«В Европе может возникнуть рост движений типа «желтые жилеты », — сказал Бузаровски, имея в виду протесты, которые потрясли Францию ​​в последние годы.

Рост цен на топливо спровоцировал протесты по всей Болгарии в 2013 году, которые привели к свержению правительства и вызвали менее масштабные демонстрации в 2018 году.

Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон заявила ранее, что страны ЕС могут использовать «инструменты» для исправления ситуации.

«Налог с продаж и акцизная политика, адресные меры для малообеспеченных и уязвимых потребителей энергии или временные меры для домашних хозяйств и малого бизнеса, а также прямая поддержка потребителей — все это шаги, которые могут быть сделаны в полном соответствии с правилами ЕС», — сказала она после встречи с министрами энергетики Словении.

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