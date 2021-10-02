ГоловнаЕкономіка80 мільйонів європейських сімей можуть залишитися без тепла цієї зими
Допомога проекту

80 мільйонів європейських сімей можуть залишитися без тепла цієї зими

80 мільйонів європейських сімей можуть залишитися без тепла цієї зими
ЕкономікаМіжнародні організаціїЄС
Гліб Парфененко

Мільйони людей по всій Європі, можливо, не зможуть дозволити собі опалювати свої будинки цієї зими, оскільки ціни на газ і електрику стрімко ростуть.

Експерти, організації по боротьбі з бідністю і екологічні кампанії попереджають, що пандемія коронавируса і зростання цін погіршили давню проблему, пов’язану з поєднанням високих витрат на електроенергію, низькі доходи домашніх господарств і неефективних будинків.

Європейський Союз описує енергетичну бідність як нездатність дозволити собі «належний тепловий комфорт в приміщенні». Тільки чотири європейські країни – Франція, Ірландія, Словаччина і Великобританія – мають офіційні визначення, але експерти кажуть, що проблема широко поширена.

Тепер через зростання цін ще більше домогосподарств ризикують опинитися відключеними від електромереж і газових мереж через те, що вони не можуть оплачувати свої рахунки. Багато з них уразливі, тому що під час пандемії їх доходи впали, а рахунки виросли. Особливо сильно постраждали працівники роздрібної торгівлі, готельного бізнесу та авіаперевезень, багато з яких втратили роботу.

Недавнє дослідження, проведене Стефаном Бузаровскі, професором Манчестерського університету і головою дослідницької мережі Engager з енергетичної бідності, показало, що до 80 мільйонів домашніх господарств по всій Європі вже щосили намагалися зберегти в своїх будинках тепло до пандемії.

За даними Коаліції “Право на енергію”, групи, що включає профспілки, екологічні організації та НУО, сім мільйонів європейських домогосподарств щороку отримують повідомлення про відключення електроенергії.

У той же час ціни на енергоносії зростають, тому що постачальники газу щосили намагаються поповнити запаси, виснажені високим попитом на опалення минулої зими і кондиціонування повітря жарким літом. Цей дефіцит призвів до того, що споживчі та оптові ціни досягли рекордного рівня.

За його словами, від 20% до 30% населення Європи стикаються із загальною бідністю, тоді як до 60% страждають від енергетичної бідності в деяких країнах.

Болгарія має найвищу частку енергетично бідних людей у Європі (31% населення), далі йде Литва (28%), відносно тепліший Кіпр – 21%, а Португалія – 19%. Населення Швейцарії є найменш вразливим до енергетичної бідності – 0,3%, за ним йде Норвегія – 1%.

Експерти і учасники кампанії стверджували, що Європейський Союз повинен законодавчо заборонити постачальникам відключати домогосподарства від джерел енергії в короткостроковій перспективі. Але вони попереджають, що тільки зниження залежності від газу і введення більшої кількості поновлюваних джерел енергії в енергетичний баланс можуть стримати стрибки цін в довгостроковій перспективі.

Спостерігачі також попереджають про можливість політичних хвилювань, якщо уряди не вживуть заходів для надання допомоги домашнім господарствам.

«У Європі може виникнути зростання рухів типу «жовті жилети», – сказав Бузаровскі, маючи на увазі протести, які потрясли Францію в останні роки.

Зростання цін на паливо спровокувало протести по всій Болгарії в 2013 році, які призвели до повалення уряду і викликали менш масштабні демонстрації в 2018 році.

Комісар ЄС з енергетики Кадрі Сімсон заявила раніше, що країни ЄС можуть використовувати «інструменти» для виправлення ситуації.

«Податок з продажів і акцизна політика, адресні заходи для малозабезпечених і вразливих споживачів енергії або тимчасові заходи для домашніх господарств і малого бізнесу, а також пряма підтримка споживачів – все це кроки, які можуть бути зроблені в повній відповідності з правилами ЄС», – сказала вона після зустрічі з міністрами енергетики Словенії.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -

Матеріали за темою

Популярні новини

Свіжі новини

Dip.org.ua – це не просто туристичний портал України – це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичних місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам’ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт про туризм допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо найцікавіші музеї світу, публікуємо огляди країн, міст, пам’яток і курортів.

Простий і зручний майданчик де зібрана інформація про подорожі, нерухомості і навчанні за кордоном. Публікуємо актуальну інформацію візах, медичний туризм, гарячих турах, а також кращі пропозиції авіакомпаній і готелів.

Свіжа інформація про оголошення і контакти міжнародних організацій, посольств і консульств. Висвітлюємо політичні новини в Україні та світі.

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International