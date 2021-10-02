80 мільйонів європейських сімей можуть залишитися без тепла цієї зими

Мільйони людей по всій Європі, можливо, не зможуть дозволити собі опалювати свої будинки цієї зими, оскільки ціни на газ і електрику стрімко ростуть.

Експерти, організації по боротьбі з бідністю і екологічні кампанії попереджають, що пандемія коронавируса і зростання цін погіршили давню проблему, пов’язану з поєднанням високих витрат на електроенергію, низькі доходи домашніх господарств і неефективних будинків.

Європейський Союз описує енергетичну бідність як нездатність дозволити собі «належний тепловий комфорт в приміщенні». Тільки чотири європейські країни – Франція, Ірландія, Словаччина і Великобританія – мають офіційні визначення, але експерти кажуть, що проблема широко поширена.

Тепер через зростання цін ще більше домогосподарств ризикують опинитися відключеними від електромереж і газових мереж через те, що вони не можуть оплачувати свої рахунки. Багато з них уразливі, тому що під час пандемії їх доходи впали, а рахунки виросли. Особливо сильно постраждали працівники роздрібної торгівлі, готельного бізнесу та авіаперевезень, багато з яких втратили роботу.

Недавнє дослідження, проведене Стефаном Бузаровскі, професором Манчестерського університету і головою дослідницької мережі Engager з енергетичної бідності, показало, що до 80 мільйонів домашніх господарств по всій Європі вже щосили намагалися зберегти в своїх будинках тепло до пандемії.

За даними Коаліції “Право на енергію”, групи, що включає профспілки, екологічні організації та НУО, сім мільйонів європейських домогосподарств щороку отримують повідомлення про відключення електроенергії.

У той же час ціни на енергоносії зростають, тому що постачальники газу щосили намагаються поповнити запаси, виснажені високим попитом на опалення минулої зими і кондиціонування повітря жарким літом. Цей дефіцит призвів до того, що споживчі та оптові ціни досягли рекордного рівня.

За його словами, від 20% до 30% населення Європи стикаються із загальною бідністю, тоді як до 60% страждають від енергетичної бідності в деяких країнах.

Болгарія має найвищу частку енергетично бідних людей у Європі (31% населення), далі йде Литва (28%), відносно тепліший Кіпр – 21%, а Португалія – 19%. Населення Швейцарії є найменш вразливим до енергетичної бідності – 0,3%, за ним йде Норвегія – 1%.

Експерти і учасники кампанії стверджували, що Європейський Союз повинен законодавчо заборонити постачальникам відключати домогосподарства від джерел енергії в короткостроковій перспективі. Але вони попереджають, що тільки зниження залежності від газу і введення більшої кількості поновлюваних джерел енергії в енергетичний баланс можуть стримати стрибки цін в довгостроковій перспективі.

Спостерігачі також попереджають про можливість політичних хвилювань, якщо уряди не вживуть заходів для надання допомоги домашнім господарствам.

«У Європі може виникнути зростання рухів типу «жовті жилети», – сказав Бузаровскі, маючи на увазі протести, які потрясли Францію в останні роки.

Зростання цін на паливо спровокувало протести по всій Болгарії в 2013 році, які призвели до повалення уряду і викликали менш масштабні демонстрації в 2018 році.

Комісар ЄС з енергетики Кадрі Сімсон заявила раніше, що країни ЄС можуть використовувати «інструменти» для виправлення ситуації.

«Податок з продажів і акцизна політика, адресні заходи для малозабезпечених і вразливих споживачів енергії або тимчасові заходи для домашніх господарств і малого бізнесу, а також пряма підтримка споживачів – все це кроки, які можуть бути зроблені в повній відповідності з правилами ЄС», – сказала вона після зустрічі з міністрами енергетики Словенії.