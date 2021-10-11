Пандемія продовжує викликати нові економічні кризи для світової економіки

Ланцюжки поставок настільки розтягнуті, що знаходяться на межі розриву, інфляція в розвинених країнах стрімко зростає, а тепер насувається енергетична криза.

Останнім проблемним місцем стала Німеччина, де обсяг виробництва в серпні впав на 4,7% в порівнянні з попереднім місяцем. Промислове виробництво на 9% нижче від рівня лютого 2020 року.

За словами Ендрю Кеннінгема з Capital Economics, шокове падіння було викликано величезним скороченням виробництва автомобілів і автозапчастин на 17,5%. Виробництво автомобілів в Німеччині на 40% нижче допандеміческого рівня.

Важко переоцінити значення автомобільної промисловості для найбільшої економіки Європи. Більше 880 000 чоловік працюють в автомобілебудуванні, а німецькі заводи виробили понад 4,6 млн автомобілів в 2019 році.

Багато автовиробників відчувають труднощі з попитом на запчастини, оскільки пандемія продовжує вторгатися в глобальні ланцюги поставок. Комп’ютерні чіпи також в дефіциті.

За словами Каннінгема, в третьому кварталі економіка Німеччини продемонструє значне зростання, частково завдяки відкриттю готельного сектора. Але прогноз на четвертий квартал “значно погіршується”.

“Оскільки умови погіршилися з серпня, проблеми у виробничому секторі Німеччини загрожують тим, що загальна економічна активність буде значно нижче допандеміческого рівня до наступного року”, – пояснює Кеннінгем.

Розтягнуті ланцюжки поставок, можливо, є найбільшою проблемою, з якою зараз стикаються розвинені економіки. Але насувається інша криза.

Глобальна енергетична криза, викликана погодними умовами і зростанням попиту, посилюється, викликаючи занепокоєння напередодні зими, коли буде потрібно більше енергії для освітлення та обігріву будинків, повідомляє Джулія Хоровіц з CNN Business.

Уряди по всьому світу намагаються обмежити вплив на споживачів, але визнають, що, можливо, не зможуть запобігти зростанню рахунків. Деякі країни можуть віддати наказ про закриття заводів для економії енергії.

Зростання цін на енергоносії сприяє зростанню інфляції, яка і без того викликала серйозне занепокоєння в інвесторів. Центральні банки можуть бути змушені припинити стимулювання економіки раніше, ніж очікувалося, щоб стримати зростання цін.

ОПЕК і її союзники, які могли б допомогти полегшити енергетичну кризи, дотримуються обережного підходу. Раніше на цьому тижні вони вирішили дотримуватися плану поступового збільшення видобутку нафти, чинячи опір тиску з метою відкрити крани ширше. Чому? Пандемія, звичайно ж.

“Ми побоюємося четвертої хвилі COVID-19, ніхто не хоче робити великі кроки”, – сказав агентству Рейтер джерело в ОПЕК+.