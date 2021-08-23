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Экономика

Биткойн: преодолевает барьер в 50 000 долларов США

Глеб Парфененко
Биткойн: преодолевает барьер в 50 000 долларов США

Биткойн находится на самом высоком уровне за три месяца, поскольку рынок криптовалюты продолжает восстанавливаться. По данным CoinDesk, в воскресенье цена самой популярной криптовалюты превысила 50 000 долларов.

В этом году биткоин-инвесторы испытали на себе ряд ужасов. В апреле его цена подскочила до исторически высоких уровней, превысив: 64000 долларов, но массовая распродажа в июне и июле опустила ее ниже 30 000 долларов. Одной из основных причин спада стали усилия в Китае и других странах по усилению нормативной базы для цифровых валют. Опасения по поводу влияния майнинга криптовалюты на окружающую среду также сыграли важную роль, поскольку это процесс, требующий огромного потребления энергии.

Однако в последние дни у нас есть ряд положительных новостей. Среди них — объявление PayPal о запуске новой услуги, которая позволит пользователям покупать, хранить и продавать цифровые валюты в Великобритании.

Цены на другие крупные криптовалюта также растут. Цена эфира выросла до 3302,59 доллара. Стоимость всего рынка криптовалюта в воскресенье выросла до 2,14 трлн. долларов согласно Coinmarketcap.

Moneyreview.gr

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