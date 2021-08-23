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Економіка

Біткойн: долає бар’єр в 50 000 доларів США

Гліб Парфененко
Біткойн: долає бар'єр в 50 000 доларів США

Біткойн знаходиться на найвищому рівні за три місяці, оскільки ринок криптовалюты продовжує відновлюватися. За даними CoinDesk, в неділю ціна найпопулярнішої криптовалюты перевищила 50 000 доларів.

Цього року біткоїн-інвестори зазнали на собі низку жахів. У квітні його ціна підскочила до історично високих рівнів, перевищивши: 64 000 доларів, але масовий розпродаж в червні і липні опустила її нижче 30 000 доларів. Однією з основних причин спаду стали зусилля в Китаї та інших країнах щодо посилення нормативної бази для цифрових валют. Побоювання з приводу впливу майнінгу криптовалюты на навколишнє середовище також зіграли важливу роль, оскільки це процес, що вимагає величезного споживання енергії.

Однак в останні дні у нас є ряд позитивних новин. Серед них – оголошення PayPal про запуск нової послуги, яка дозволить користувачам купувати, зберігати і продавати цифрові валюти в Великобританії.

Ціни на інші великі криптовалюта також ростуть. Ціна ефіру зросла до 3302,59 долара. Вартість всього ринку криптовалюта в неділю виросла до 2,14 трлн. доларів згідно Coinmarketcap.

Moneyreview.gr

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