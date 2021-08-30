Акции английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» на американской бирже резко подорожали

27 августа акции английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» на американской бирже NYSE дорожали на 10,82%, до 18,65 долларов. Позже рост замедлился до 6,7% (18,47 долларов). Бумаги «Ювентуса» на Миланской фондовой бирже в моменте росли на 5,3%. Причиной роста стали новости о возвращении в «Манчестер Юнайтед» португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Манчестер Юнайтед» рад подтвердить, что достиг соглашения с «Ювентусом» о переходе Криштиану Роналду при условии согласования личных вопросов, получение визы и успешного медицинского обследования. Все в клубе с нетерпением ждут возможности снова встретить Криштиану в Манчестере », — говорится на официальном сайте английского клуба.

36-летний футболист покинет туринский «Ювентус», за который выступал три года. Финансовые детали сделки пока не известны, но ранее СМИ сообщали, что «Манчестер Юнайтед» предложил итальянскому клубу 25 млн евро за Роналду, а контракт будет рассчитан до 2023 года. Футбольный журналист Джанлуки Ди Марцио сообщал, что Роналду подпишет контракт на 2 года с зарплатой 25 млн фунтов стерлингов за сезон.

Роналду уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в 2003-2009 годах, он забил 118 голов за команду в 292 играх. В состоянии «красных дьяволов» португалец один раз выиграл Лигу Чемпионов, Клубный чемпионат мира, трижды — Чемпионат Англии, а также становился обладателем Кубка и Суперкубка страны. Главная личная награда за время выступления в «Манчестер Юнайтед» для португальца — «Золотой Мяч», полученный в 2008 году. Это престижная награда, которая выдается лучшему игроку сезона в мире.