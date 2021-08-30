Акції Манчестер Юнайтед виросли на 11% після новини про повернення Роналду

27 серпня акції англійського футбольного клубу «Манчестер Юнайтед» на американській біржі NYSE дорожчали на 10,82%, до 18,65 доларів. Пізніше зростання сповільнилося до 6,7% (18,47 доларів). Папери «Ювентуса» на Міланській фондовій біржі в моменті росли на 5,3%. Причиною зростання стали новини про повернення в «Манчестер Юнайтед» португальського нападаючого Кріштіану Роналду.

«Манчестер Юнайтед» радий підтвердити, що досяг угоди з «Ювентусом» про перехід Кріштіану Роналду за умови узгодження особистих питань, отримання візи та успішного медичного обстеження. Всі в клубі з нетерпінням чекають можливості знову зустріти Кріштіану в Манчестері», – йдеться на офіційному сайті англійського клубу.

36-річний футболіст покине туринський «Ювентус», за який виступав три роки. Фінансові деталі угоди поки не відомі, але раніше ЗМІ повідомляли, що «Манчестер Юнайтед» запропонував італійському клубу 25 млн євро за Роналду, а контракт буде розрахований до 2023 року. Футбольний журналіст Джанлуки Ді Марція повідомляв, що Роналду підпише контракт на 2 роки із зарплатою 25 млн фунтів стерлінгів за сезон.

Роналду вже виступав за «Манчестер Юнайтед» в 2003-2009 роках, він забив 118 голів за команду в 292 іграх. У стані «червоних дияволів» португалець один раз виграв Лігу Чемпіонів, Клубний чемпіонат світу, тричі – Чемпіонат Англії, а також ставав володарем Кубка і Суперкубка країни. Головна особиста нагорода за час виступу в «Манчестер Юнайтед» для португальця – «Золотий М’яч», отриманий в 2008 році. Це престижна нагорода, яка видається кращому гравцеві сезону в світі.