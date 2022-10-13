Роналду не согласен с дисквалификацией из-за инцидента в Гудисон Парке

Ten Hag в среду выступил на конференции с заявлением по поводу возможной дисквалификации Роналду. Тренер культового Манчестера сообщил журналистам, что 37-летний спортсмен не согласен с предъявленным ему обвинением и сделает все возможное, чтобы избежать наказания.

Роналду обидел болельщика Эвертона

Напомним, что знаменитому футболисту было предъявлено обвинение за неподобающее поведение. Не так давно в сети появилось видео, на котором видно, как Криштиану выбивает смартфон из рук болельщика Эвертона. Инцидент произошел в тот момент, когда спортсмен покидал поле после неудачного матча. В этот день Манчестер проиграл Эвертону во время встречи на территории «Гудисон Парка». Игра проходила в апреле месяце. Событие всколыхнуло болельщиков. Особенно тех, которые предпочитают не только наблюдать, но и делать ставки на футбол. Для события эксперты портала Ставочка подготовили рейтинг, где разместили обзоры на букмекерские конторы онлайн, с информацией о лицензии, надежности и отзывах клиентов. Букмекеры, быстро отреагировали на инцидент, подкорректировали условия ставок, опубликовали актуальную аналитику.

Ранее у Роналду возникали проблемы с законом:

23 месяца тюрьмы за неуплату налогов;

оскорбление журналиста на Евро-2016;

драки с партнерами и одноклубниками.

Криштиану — великий футболист. Но его поведение показывает, что он не всегда может держать себя в руках. После инцидента в «Гудисон Парке» Английская футбольная ассоциация вынесла долгожданное обвинение, предложив дисквалифицировать игрока.

Реакция Криштиану на обвинение

Журналистам стало известно, что и Юнайтед, и Роналду не планируют отрицать существование неприятной ситуации. Но одновременно с этим, спортсмен решительно настроен против дисквалификации. Он заявил журналистам, что подобное решение считает несоразмерным случившейся неприятности.

Тен Хаг в среду на конференции сказал, что Криштиану ни при каких условиях не будет выполнять решение ассоциации. Тренер отметил, что очень разочарован действиями своего подопечного. Также Ten Hag добавил, что Криштиану играл отлично, его присутствие на поле во время этого матча имело для команды важнейшее значение. С точки зрения качества все минуты он отыграл хорошо. Но поражение вывело игрока из себя, и он вспылил. За что принес извинения перед болельщиком и его родителями. Напомним, что Роналду пригласил парня на другой футбольный матч совершенно бесплатно.