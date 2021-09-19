Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» сообщил об увеличении годового убытка после того, как коронавирусные локдауны и пустые стадионы привели к падению продаж билетов и различной продукции в дни матчей, а также на фоне снижения коммерческой выручки, пишет investing.com.

Чистый убыток клуба за финансовый год, закончившийся 30 июня, составил 92,2 млн фунтов стерлингов (127,2 млн долларов) по сравнению с убытком в 23,2 млн фунтов стерлингов за предыдущий год, увеличившись на 297,4%.

Выручка от продажи билетов на игры, еды и напитков на стадионе, а также различной атрибутики во время матчей рухнула до 7,1 млн фунтов с 89,8 млн фунтов годом ранее. Коммерческая выручка сократилась на 16,8%, до 232,2 млн фунтов.

Вместе с тем доходы от продажи прав на телетрансляции подскочили в минувшем финансовом году на 81,7% и составили 254,8 млн фунтов.

Благодаря этому совокупная выручка клуба за год снизилась всего на 2,9% до 494,1 млн фунтов.

«Красные дьяволы» завершили прошлый сезон на втором месте в Английской премьер-лиге, а в Лиге Европы дошли до финала, уступив в матче за титул испанскому «Вильярреалу».

Торгующиеся в Нью-Йорке акции «Манчестер Юнайтед» к 21:51 нст в пятницу подорожали на 1,1%.