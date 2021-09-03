Роналду попал в Книгу рекордов Гиннеса

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество голов, забитых на уровне национальных команд.

На этой неделе 36-летний португалец установил новый рекорд, забив дважды в матче с Уэльсом.

Теперь на его счету 111 голов за сборную Португалии, на два больше, чем в Даеи за сборную Ирана.

«Спасибо Книге рекордов Гиннесса. Всегда приятно, когда тебя признают рекордсменом мира. Давайте продолжим наше путешествие и поднимем планку еще выше», — написал Роналду в социальных сетях, позируя с сертификатом Гиннесса.