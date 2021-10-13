В Египте заявили что знают где находится гробница Александра Македонского

Директор департамента туризма в Сиве Мохамед Омран сообщил о фактах, свидетельствующих о возможном обнаружении гробницы Александра Македонского в районе Марай.

Он пояснил, что в 1995 и 1996 годах был обнаружен храм, и тогда историческая миссия заявила, что это может быть свидетельством гробницы Александра.

В интервью спутниковому каналу Sada al-Balad Омран пояснил, что гробница Александра Македонского еще не обнаружена, и ее открытие ознаменует большой прорыв в Сиве.

Сива славится своим археологическим наследием, потому что здесь находятся древности и раскопки тысячелетней давности, пояснил он.

Омран отметил, что три года назад был обнаружен комплексный храм, относящийся к греческой и римской эпохам.

Местонахождение останков Александра Македонского, умершего в 323 году до н.э. в Вавилоне, остается загадкой.

Александр Македонский, правитель древнегреческого королевства Македония, провел военную кампанию по всему Ближнему Востоку и части Азии.