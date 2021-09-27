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Єгипет оподатковує авторів, що публікують статті в соціальних мережах

Євгеній Подольський

В Єгипті творці контенту, що публікують повідомлення в соціальних мережах, будуть обкладатися податком. Це відноситься до людей, які заробляють понад 32 000 доларів на рік. Це відповідь на весь більш популярний в Інтернеті пошук постійного джерела доходу.

«Будь-хто, хто отримує прибуток в Єгипті, повинен обкладатися справедливим податком, незалежно від того, де він працює», – сказав Мохамед аль-Гайяр з податкової адміністрації країни по єгипетському державному телебаченню. Він додав, що міністр фінансів Єгипту «прекрасно знає, що мільйони людей не платять свою справедливу частку податків – вони ухиляються від них».

У Єгипті з 2018 року влада контролює користувачів соціальних мереж, у яких налічується більше 5000 передплатників. На думку влади, вони можуть нести відповідальність за розміщення так званих фейковий новин.

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