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По меньшей мере 116 человек в Индии и Непале погибли в результате наводнений и оползней

Глеб Парфененко
По меньшей мере 116 человек в Индии и Непале погибли в результате наводнений и оползней

По меньшей мере 116 человек в Индии и Непале погибли в результате наводнений и оползней после проливных дождей в последние дни. Десятки людей считаются пропавшими без вести, согласно новым данным, обнародованным сегодня властью, сообщает AFP.

В Индии, в северном штате Утаракханд, за последние дни 46 человек погибли и 11 пропали без вести. В южном штате Керала погибли 39 человек.

По крайней мере, 30 жертв погибли вчера утром в семи отдельных инцидентах в наиболее пострадавшем округе Найнитал, Утаракханд, после серии оползней и обвалов инфраструктуры, вызванных большим наводнением.

Хумкала Панда, которому правительство Непала поручил управлению кризисами, сказал: «За последние три дня в результате наводнений и проливных дождей … погиб 31 человек по всей стране. 43 человек пропали без вести».

Цифры не окончательные — во многих местах Непала все еще идет дождь, и число погибших может возрасти, предупредил он.

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