Бельгія вводить 4-денний робочий тиждень

Бельгія може перейти на чотириденний робочий тиждень, а уряд обговорює більш широкі реформи ринку праці.

“Криза, пов’язана з коронавірусом, радикально змінила те, як ми працюємо”, – сказав Politico представник Міністерства економіки та праці Бельгії. “Ідея полягає в тому, щоб дати працівникам більше гнучкості в організації свого робочого тижня”.

Підвищення гнучкості робочого графіка може привести до скорочення кількості робочих днів в тиждень з п’яти до чотирьох. У бельгійській пропозиції кількість робочих годин залишиться колишнім. Щоб отримати додатковий вихідний, співробітники повинні будуть працювати близько 9,5 годин в день, за умови повної зайнятості від 38 до 40 годин на тиждень.

За словами прес-секретаря, серед семіпартійного коаліційного уряду Бельгії зростає консенсус щодо цієї пропозиції. Як тільки федеральний уряд прийме пропозицію, буде розроблена більш детальна концепція. “В неділю або понеділок повинна з’явитися більш ясна інформація щодо цієї пропозиції”, – сказав прес-секретар.

Рамки чотириденного робочого тижня будуть встановлені спільно з представниками промисловості та профспілок. Після цього план може стати бельгійським законом, хоча цей процес може зайняти не менше шести місяців.

В останні роки набирають обертів дискусії про скорочення кількості робочих днів в тиждень. Масштабне дослідження, проведене в Ісландії з 2015 по 2019 рік, щодо введення більш короткого робочого тижня без зниження заробітної плати показало, що продуктивність праці залишилася на колишньому рівні, а працівники піддаються меншому стресу та вигорянню.

У березні 2021 року уряд Іспанії погодився почати випробування чотириденного робочого тижня.

Бельгійський уряд заявив Euronews, що у нього “немає наміру” зробити чотириденний робочий тиждень обов’язковим.