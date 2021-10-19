Польша собирает войска на границе с Беларусью

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил сегодня, что у Варшавы около 6000 польских охранников на границе с Беларусью в условиях продолжающегося миграционного кризиса.

«Почти 6000 солдат из 16-й, 18-й и 120-й дивизий уже размещены на польско-белорусской границе», — написал Блащак в Twitter, добавив, что они помогут пограничникам предотвратить любые незаконные переходы.

В последние сутки польские пограничники сообщили о 612 попытках пересечения границы с Беларусью. В этом месяце было выявлено около 10 000 попыток незаконного пересечения границы после 20 000 случаев в сентябре, сообщает BGNES.

В последние месяцы Польша вместе с соседними Латвией и Литвой сообщила о притоке мигрантов, пытающихся перебраться в Европейский Союз из Беларуси, обвиняя Минск в содействии нелегальной миграции с целью дестабилизации блока в ответ на широкомасштабные санкции.

Минск отверг обвинения, заявив, что не может сдержать миграционный поток через западные санкции.