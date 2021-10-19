Польща збирає війська на кордоні з Білоруссю

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив сьогодні, що у Варшави близько 6000 польських охоронців на кордоні з Білоруссю в умовах триваючого міграційного кризи.

«Майже 6000 вояків з 16-ї, 18-ї та 120-ї дивізій вже розміщені на польсько-білоруському кордоні», – написав Блащак в Twitter, додавши, що вони допоможуть прикордонникам запобігти будь-яким несанкціонованим переходам.

В останню добу польські прикордонники повідомили про 612 спробах перетину кордону з Білоруссю. У цьому місяці було виявлено близько 10 000 спроб незаконного перетину кордону після 20 000 випадків у вересні, повідомляє BGNES.

В останні місяці Польща разом з сусідніми Латвією і Литвою повідомила про приплив мігрантів, які намагаються перебратися до Європейського Союзу з Білорусі, звинувачуючи Мінськ у сприянні нелегальній міграції з метою дестабілізації блоку у відповідь на широкомасштабні санкції.

Мінськ відкинув звинувачення, заявивши, що не може стримати міграційний потік через західні санкції.