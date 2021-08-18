Напряженность на границе Литвы и Беларуси нарастает, Литва опубликовала видеозапись провокации

Опять напряженность между Беларусью и странами Балтии. Литва столкнулась с беспрецедентной миграционным кризисом, поскольку Минск продолжает политику отправки тысяч беженцев к границе.

Литва обвинила 12 белорусских офицеров спецназа в незаконном проникновении на ее территорию с целью вытеснения группы мигрантов через границу.

Пограничная служба Литвы сообщила, что белорусам неоднократно заявляли, что они нарушили границу во время напряженного инцидента во вторник.

Но Беларусь обжаловала это и обвинила литовских охранников в насилии по отношению к мигрантам.

Министры ЕС встретятся позже, чтобы обсудить недавний приток мигрантов из Беларуси.

Очередные свидетельства «демократии» по-литовски Инцидент зафиксирован сегодня на участке Лидского пограничного отряда. Среди людей есть дети, в том числе грудные, а также беременная женщина. Все просьбы о предоставлении убежища литовские пограничники намеренно игнорируют. pic.twitter.com/BrjUE2qZO5 — Госпогранкомитет Беларуси 🇧🇾 (@GpkGovBY) August 17, 2021

В этом году более 4100 мигрантов, в основном иракцев, нелегально въехали в Литву, которая является членом ЕС, из соседней Беларуси.

Рост числа незаконных переходов начался в июне после того, как ЕС ввел санкции в отношении бывшего президента Беларуси Александра Лукашенко.

Инцидент на границе во вторник — последний разрыв в литовско-белорусских отношениях, которые значительно ухудшились за последние месяцы.

Пограничная служба Би инцидента, на которой видно, как 12 белорусских офицеров, вооруженных щитами и защитным снаряжением, выстроились в строю, когда мигранты карабкались к литовской территории в канаве внизу.

Позже на видео белорусы заходят в ров, который, по словам литовских пограничников, обозначает границу.

Министерство внутренних дел Литвы заявило, что 35 мигрантов были «насильно вытеснены» белорусами.

Министр внутренних дел Агне Билотайте заявила, что литовские пограничники активизируют патрулирование в ответ на «провокацию».

На видео видно, как литовские пограничники борются с мигрантами, Некоторых из них повалили на пол.

Белорусская пограничная служба обвинила литовских охранников в сознательном игнорирование «всех просьб о предоставление убежища».

Источник: BBC