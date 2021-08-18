Лидеры США и Великобритании договорились о проведении онлайн-саммита G7 по Афганистану

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились провести на следующей неделе онлайн-саммит лидеров G7, посвященный ситуации в Афганистане, в телефонном разговоре во вторник, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Они договорились провести виртуальную встречу лидеров G7 на следующей неделе, чтобы обсудить общую стратегию и подход», — говорится в заявлении.

Они высоко оценили храбрость и профессионализм своего военного и гражданского персонала, бок о бок работает в Кабуле над эвакуацией своих граждан и граждан Афганистана, которые принимали участие в военных действиях. Они также обсудили необходимость продолжения тесной координации между союзниками и демократические партнеры по политике Афганистана в будущем, в том числе о том, как мировое сообщество может предоставить дальнейшую гуманитарную помощь и поддержку беженцам и другим уязвимым афганцам», — добавила пресс-служба Белого дома.