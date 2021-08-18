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Лідери США і Великобританії домовилися про проведення онлайн-саміту G7 щодо Афганістану

Про дату проведення заходу не повідомляється.

Гліб Парфененко
Лідери США і Великобританії домовилися про проведення онлайн-саміту G7 щодо Афганістану
Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон / Фото AP

Президент США Джо Байден і прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон домовилися провести на наступному тижні онлайн-саміт лідерів G7, присвячений ситуації в Афганістані, в телефонній розмові у вівторок, повідомляє прес-служба Білого дому.

«Вони домовилися провести віртуальну зустріч лідерів G7 на наступному тижні, щоб обговорити спільну стратегію і підхід», – йдеться в заяві.

Вони високо оцінили хоробрість і професіоналізм свого військового і цивільного персоналу, який пліч-о-пліч працює в Кабулі над евакуацією своїх громадян і громадян Афганістану, які брали участь у військових діях. Вони також обговорили необхідність продовження тісної координації між союзниками і демократичні партнери по політиці Афганістану в майбутньому, в тому числі про те, як світова спільнота може надати подальшу гуманітарну допомогу і підтримку біженцям та іншим вразливим афганцям», – додала прес-служба Білого дому.

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