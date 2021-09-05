Министры Китая и России будут приглашены на встречу G7 по Афганистану

Министерство иностранных дел Японии заявило, что на встречу G7 планируется пригласить представителей России и Китая, сообщает AFP.

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги заявил в эфире телеканала NHK, что встреча министров иностранных дел стран «Большой семерки», а также министров России и Китая запланирована на 8 сентября.

Главной темой, по его словам, будет ситуация в Афганистане.

«На следующей неделе ожидается встреча министров иностранных дел G7 для обсуждения ситуации в Афганистане, в которой также примут участие министры из России, Китая и других стран», — сказал он, добавив, что «это может произойти 8 сентября».

В начале августа талибы, на фоне вывода американских войск, начали массированное наступление на правительственные войска Афганистана. 15 августа талибы вошли в столицу Кабул и взяли под контроль президентский дворец.