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Министры Китая и России будут приглашены на встречу G7 по Афганистану

Глеб Парфененко
Министры Китая и России будут приглашены на встречу G7 по Афганистану

Министерство иностранных дел Японии заявило, что на встречу G7 планируется пригласить представителей России и Китая, сообщает AFP.

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги заявил в эфире телеканала NHK, что встреча министров иностранных дел стран «Большой семерки», а также министров России и Китая запланирована на 8 сентября.

Главной темой, по его словам, будет ситуация в Афганистане.

«На следующей неделе ожидается встреча министров иностранных дел G7 для обсуждения ситуации в Афганистане, в которой также примут участие министры из России, Китая и других стран», — сказал он, добавив, что «это может произойти 8 сентября».

В начале августа талибы, на фоне вывода американских войск, начали массированное наступление на правительственные войска Афганистана. 15 августа талибы вошли в столицу Кабул и взяли под контроль президентский дворец.

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