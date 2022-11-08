Заборона польотів: Туреччина вдарила санкціями по літаках Росії, які возять туристів до Єгипту

Чергова заборона санкцій обрушилася на російську авіагалузь — цього разу з боку «дружньої» Туреччини. Влада цієї країни з 1 листопада заборонила проліт через свій повітряний простір для російських літаків з подвійною реєстрацією (тобто зареєстрованих у двох юрисдикціях). У результаті лайнерам, які летять до Єгипту, доводиться облітати територію Туреччини, що подовжує політ приблизно на 30 хвилин. Мінтранс РФ обіцяє розібратися у ситуації.

Як повідомила РБК гендиректор туроператора Pegas Touristik, член ради директорів авіакомпанії Nordwind Ганна Підгірна, заборона набула чинності ще тиждень тому – з 1 листопада. Через цю ситуацію тривалість рейсів до Єгипту зросла на 20–30 хвилин.

Ситуацію прокоментували і в Мінтрансі РФ, заявивши, що мають намір найближчим часом «провести переговори з Туреччиною щодо цього питання». Також у відомстві заявили, що основна проблема з дереєстрацією літаків – зволікання з боку Бермуд, де зареєстровано частину російських лайнерів.

«Для виключення порушення положень конвенції Чикаго Бермудам необхідно виключити зі свого реєстру повітряні судна, зареєстровані і експлуатовані в Російській Федерації. Відповідні запити російські перевізники надсилали на адресу бермудських авіавлад. А затягування дереєстрації повітряних суден бермудським авіареєстром є грубим порушенням конвенції Чикаго»,— заявили в Мінтрансі РФ.